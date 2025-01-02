Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Протягом 2024 року українці придбали майже 70 тисяч нових авто. За грудень минулого року було придбано понад 5,5 тисяч легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у 2023 році, повідомляє УкрАвтопром.

Серед найпопулярніших марок автомобілів у грудні 2024 року — Toyota, Skoda, Renault, Volkswagen та Peugeot.

Всього за рік було зареєстровано 69,6 тисячі нових легковиків, це на 14% більше ніж у 2023 році.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster — 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили вітчизняний автопарк. А топ 10 компаній за кількістю проданих авто у 2024 році виглядає так: