Протягом 2024 року українці придбали майже 70 тисяч нових авто. За грудень минулого року було придбано понад 5,5 тисяч легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у 2023 році, повідомляє УкрАвтопром.
Серед найпопулярніших марок автомобілів у грудні 2024 року — Toyota, Skoda, Renault, Volkswagen та Peugeot.
Всього за рік було зареєстровано 69,6 тисячі нових легковиків, це на 14% більше ніж у 2023 році.
Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster — 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили вітчизняний автопарк. А топ 10 компаній за кількістю проданих авто у 2024 році виглядає так:
- Toyota – 10731 од.;
- Renault – 7266 од.;
- Skoda – 5033 од.;
- Volkswagen – 4899 од.;
- BMW – 4833 од.;
- Nissan – 2777 од.;
- Hyundai – 2618 од.;
- Peugeot – 2474 од.;
- Suzuki – 2301 од.;
- Mazda – 2256 од.
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