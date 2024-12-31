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Програмний підрозділ Volkswagen випадково оприлюднив дані 800 000 клієнтів

Програмний підрозділ Volkswagen випадково оприлюднив дані 800 000 клієнтів
Volkswagen Golf
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
31 грудня 2024, 12:19
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Підрозділ Cariad Volkswagen Group залишив терабайти даних про 800 000 електромобілів Audi, Seat, Skoda та Volkswagen у відкритому доступі в інтернеті на кілька місяців. Про це пише Der Spiegel.

Німецькі дослідники розповіли про це під час доповіді в комп'ютерному клубі Chaos у Гамбурзі. Опубліковані дані також включали точні координати місцезнаходження близько 460 000 автомобілів.

Згідно з дослідниками, деякі локації були визначені з точністю до кількох сантиметрів. Більшість автомобілів, чиї координати стали відомі, знаходилися в Німеччині, Норвегії, Швеції та Великобританії.

Cariad вже виправила помилку, що стала причиною витоку даних, і заявила, що немає підстав вважати, що хтось, крім дослідників безпеки, мав доступ до цієї інформації.

До речі, компанія Cariad зараз переживає складні часи: вона затримує випуск основних програмних продуктів і нещодавно пройшла через реструктуризацію, що призвела до скорочення сотень працівників.

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