Програмний підрозділ Volkswagen випадково оприлюднив дані 800 000 клієнтів

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Підрозділ Cariad Volkswagen Group залишив терабайти даних про 800 000 електромобілів Audi, Seat, Skoda та Volkswagen у відкритому доступі в інтернеті на кілька місяців. Про це пише Der Spiegel.

Німецькі дослідники розповіли про це під час доповіді в комп'ютерному клубі Chaos у Гамбурзі. Опубліковані дані також включали точні координати місцезнаходження близько 460 000 автомобілів.

Згідно з дослідниками, деякі локації були визначені з точністю до кількох сантиметрів. Більшість автомобілів, чиї координати стали відомі, знаходилися в Німеччині, Норвегії, Швеції та Великобританії.

Cariad вже виправила помилку, що стала причиною витоку даних, і заявила, що немає підстав вважати, що хтось, крім дослідників безпеки, мав доступ до цієї інформації.

До речі, компанія Cariad зараз переживає складні часи: вона затримує випуск основних програмних продуктів і нещодавно пройшла через реструктуризацію, що призвела до скорочення сотень працівників.