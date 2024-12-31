Samsung стає найбільшим акціонером Rainbow Robotics

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung заявила, що стає найбільшим акціонером південнокорейської компанії Rainbow Robotics з метою прискорення розвитку робототехніки в майбутньому.

Корейський техгігант вперше придбав 14,7% акцій виробника роботів у 2023 році за 86,8 мільярда корейських вон ($58,8 мільйона), а тепер заплатить ще 267 мільярдів вон ($181 мільйон), щоб збільшити частку до 35%. Samsung також стане материнською компанією Rainbow Robotic та посилить керівництво.

Завдяки цьому партнерству, Samsung планує "подальше зміцнення своїх позицій у розробці передових робототехнічних технологій". Об'єднавши власне програмне забезпечення та розробки у сфері штучного інтелекту з робототехнікою Rainbow Robotics, обидві компанії сподіваються пришвидшити створення інтелектуально просунутих гуманоїдів.

Rainbow Robotics була заснована у 2011 році дослідниками з Дослідницького центру гуманоїдних роботів Корейського передового інституту науки й технологій (KAIST), які створили першого двоногого робота Hubo в Кореї.