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Samsung стає найбільшим акціонером Rainbow Robotics

Samsung стає найбільшим акціонером Rainbow Robotics
Samsung Logo
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
31 грудня 2024, 14:01
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Samsung заявила, що стає найбільшим акціонером південнокорейської компанії Rainbow Robotics з метою прискорення розвитку робототехніки в майбутньому.

Корейський техгігант вперше придбав 14,7% акцій виробника роботів у 2023 році за 86,8 мільярда корейських вон ($58,8 мільйона), а тепер заплатить ще 267 мільярдів вон ($181 мільйон), щоб збільшити частку до 35%. Samsung також стане материнською компанією Rainbow Robotic та посилить керівництво.

Завдяки цьому партнерству, Samsung планує "подальше зміцнення своїх позицій у розробці передових робототехнічних технологій". Об'єднавши власне програмне забезпечення та розробки у сфері штучного інтелекту з робототехнікою Rainbow Robotics, обидві компанії сподіваються пришвидшити створення інтелектуально просунутих гуманоїдів.

Rainbow Robotics була заснована у 2011 році дослідниками з Дослідницького центру гуманоїдних роботів Корейського передового інституту науки й технологій (KAIST), які створили першого двоногого робота Hubo в Кореї.

Роботи Бізнес Samsung Rainbow Robotics
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