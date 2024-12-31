Власник TikTok планує придбати ШІ-чипи NVIDIA на суму $7 млрд

Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, має намір витратити $7 млрд на ШІ-чипи NVIDIA у 2025 році, повідомляє The Information з посиланням на інсайдерів. І це попри заборону США на продаж технологій Китаю.
Якщо ByteDance виконає цей план, вона стане одним з найбільших у світі власників чипів NVIDIA. ByteDance володіє Doubao, найпопулярнішим чат-ботом Китаю зі штучним інтелектом, який має 51 мільйон активних користувачів.
У 2022 році США запровадили обмеження на експорт певних ШІ-чипів до Китаю та кількох інших країн, і ці обмеження згодом були посилені.
ByteDance формально дотримується цих обмежень. Компанія не імпортує чипи безпосередньо до Китаю, а зберігає їх у дата-центрах, розташованих в інших регіонах, таких як Південно-Східна Азія. Технічно це не порушує американські санкції.