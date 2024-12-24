Stellantis призупинила виробництво електромобілів FIAT та Maserati через низький попит

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Як пише Reuters, корпорація Stellantis зупинила виробництво електромобілів FIAT 500 та деяких моделей Maserati.

Згідно зі звітом, виробництво FIAT 500 EV було призупинено компанією на початку грудня. Виробничі лінії на заводі Мірафіорі залишатимуться закритими як мінімум до 20 січня. До речі, це вже друга зупинка виробництва моделі цього року, перша була у вересні.

Разом з FIAT 500 EV до 3 лютого ще буде зупинено виробництво двох "малосерійних моделей спортивних автомобілів Maserati", які також виробляються на тому ж підприємстві. Хоча у звіті не вказано назви, зараз у виробництві перебувають лише дві електричні моделі Maserati, а саме GranTurismo Folgore та Grecale Folgore.

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До речі, виробництво автомобілів в Італії, включно з легковими авто та фургонами, цього року, ймовірно, знизиться до менш ніж 500 000 одиниць у порівнянні з 751 000 у 2023 році. Це стане найнижчим показником із 1958 року.

Компанія Stellantis, власник брендів FIAT і Maserati, представила італійському уряду план з відновлення виробництва, однак відчутні результати очікуються не раніше 2026 року, тому наступний рік також може бути непростим.