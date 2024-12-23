Акції Tesla виросли на 73% через взаємини Маска і Трампа

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Протягом лише двох місяців акції Tesla пройшли шлях від падіння третій рік поспіль до рекордного зростання, що дозволило компанії стати однією з найуспішніших в індексі S&P 500 за 2024 рік. Однак цей успіх був зумовлений не результатами компанії, а тісними взаєминами Ілона Маска з новим президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg.

Попри те, що попит на електромобілі Tesla досі залишається доволі хитким, а майбутнє компанії виглядає невизначеним, інвестори розцінили агресивну політику Ілона Маска щодо підтримки Трампа та наближеність до нової адміністрації важливим фактором.

Після виборів 5 листопада 2024 року акції Tesla зросли на 73%. Завдяки цьому успіху за останні два місяці, вартість акцій за весь 2024 рік піднялася на 69%. Це дозволило компанії додати $572 мільярди до ринкової капіталізації, яка тепер становить $1,4 трильйона, без жодних значних змін всередині.

Інвесторам не завадила й добре відома неприязнь Дональда Трампа до електромобілів. Вони роблять ставку на те, що наближеність Маска до адміністрації та до самого Трампа зможе полегшити шлях компанії до створення повністю безпілотного автомобіля.