Palantir та Anduril створять консорціум для участі в тендерах Пентагону

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія з аналізу даних Palantir Technologies та оборонна технологічна компанія Anduril Industries ведуть переговори з конкурентами щодо створення консорціуму для спільної участі у тендерах на виконання урядових замовлень США. Про це повідомляє Financial Times.

Список компаній, які погодяться увійти до групи, буде оголошено у січні 2025 року. Очікується, що до консорціуму увійдуть SpaceX, OpenAI, виробник автономних кораблів Saronic і компанія розробки штучного інтелекту Scale AI.

Згідно з інформацією від анонімного джерела, консорціум об'єднає провідні компанії Кремнієвої долини для більш ефективного забезпечення уряду США сучасними оборонними та збройними технологіями.

Цього року стартапи у сфері оборонних технологій залучили рекордні інвестиції. Інвестори очікують, що з новим урядом Дональда Трампа США посилять фінансування національної безпеки, імміграційної політики та космічних програм.

Протягом останнього року акції Palantir зросли на 300%, що підняло ринкову капіталізацію компанії до $169 млрд. Співзасновником Palantir є відомий технологічний інвестор Пітер Тіль, який також надав стартову підтримку компанії Anduril. Ця компанія була заснована у 2017 році й цьогоріч досягла оцінки в $14 млрд.

Цього місяця SpaceX була оцінена в $350 млрд, що робить її найбільшим приватним стартапом у світі. Водночас OpenAI, яка нещодавно змінила умови надання послуг, дозволивши використання своїх ШІ-інструментів у військових цілях, отримала оцінку в $157 млрд.