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Grammarly купує редактор документів Coda та об'єднує компанії

Grammarly купує редактор документів Coda та об'єднує компанії
Grammarly
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
17 грудня 2024, 20:46
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Grammarly, заснована в Україні компанії, що розробляє сервіси на основі ШІ для допомоги у спілкування англійською мовою, купує компанію Coda, відомий однойменний редактор документів. Обидві компанії об'єднаються під керівництвом головного виконавчого директора Coda Шишира Мехротра.

"Coda об’єднується з Grammarly, довіреним ШІ-помічником для спілкування та продуктивності. Разом ми створимо штучний інтелект майбутнього. І я маю честь очолювати об’єднані компанії як генеральний директор", – написав Мехротра.

Мехротра каже, що їх ціль стане зрозумілішою з часом, але вже трішки зазирає у майбутнє. Зокрема він розповідає, що Grammarly об'єднають з ШІ-асистентом Coda Brain, внаслідок чого інструмент стане "розумнішим" та "кориснішим". Крім того, Grammarly Assistant об'єднають з Coda Docs, що повинно значно покращити текстовий редактор компанії.

Надалі обидві компанії планують випускати ще більше продуктів з використанням штучного інтелекту, щоб посилити своє місце на ринку інструментів для продуктивності, зокрема написання та редагування текстів.

Україна Бізнес Grammarly Coda
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