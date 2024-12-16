Пошук в ChatGPT тепер доступний для всіх користувачів

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

OpenAI оголосила, що функція інтернет-пошуку ChatGPT Search тепер доступна для всіх користувачів її чат-бота, а не тільки для підписників платної версії. Шукати в інтернеті за допомогою ChatGPT Search можна через мобільні застосунки та вебсайт chat.com.

OpenAI також оголосила, що користувачі можуть встановити ChatGPT Search як пошукову систему за замовчуванням у своїх веббраузерах, що ще більше позиціює її як прямого конкурента Google на ринку онлайн-пошуку.

Це оголошення є частиною 12-денної серії запусків продуктів від OpenAI, яка вже включає преміумпідписку ChatGPT Pro та інструмент для створення відео на основі ШІ під назвою Sora.