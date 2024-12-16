Україна посідає шосте місце у світі за рівнем піратства

Україна зайняла шосту позицію у світі за рівнем споживання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, росії, Великій Британії та Канаді. Про це пише UABlockList, посилаючись на інформацію Bloomberg.
За даними сервісу вебаналітики SimilarWeb, піратський сайт UAKino посідає третє місце серед найбільш відвідуваних ресурсів серед українців, на першому та другому місцях — Google та YouTube.
Серед 50 найвідвідуваніших сайтів в Україні на початок грудня 2024 року вісім виявилися піратськими, тоді як жодного легального стримінгового сервісу, такого як Netflix чи Amazon Prime, у списку не було.
Команда UABlockList приводить орієнтовну кількість відвідувань кожного із популярних піратських сайтів в Україні:
- uakino — 122 873 400
- filmix — 40 407 625
- rezka — 22 463 244
- kinogo — 21 501 250
- kinobar — 12 405 000
Варто зазначити, що статистика відвідувань враховує лише конкретні домени. Оскільки піратські сайти часто змінюють домени, щоб уникнути блокування, реальні показники можуть бути значно вищими. Наприклад, сервіс Filmix працює одразу на шести різних доменах.
Якщо скласти відвідування різних доменів, то вийдуть орієнтовані такі цифри:
- UAKino — 127 939 800
- HDRezka — 83 307 599
- Filmix — 41 209 383
- Kinogo — 34 141 666
- Kinokrad — 6 467 792
І для порівняння UABlockList приводять показники відвідування ліцензійних сервісів перегляду контенту:
- netflix.com — 4 311 752
- tv.apple.com — 74 228
- primevideo.com — 527 825
- megogo.net — 6 288 821
- sweet.tv — 2 359 200
- tv.kyivstar.ua — 2 020 992