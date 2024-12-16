Україна посідає шосте місце у світі за рівнем піратства

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Україна зайняла шосту позицію у світі за рівнем споживання піратського контенту, поступаючись лише США, Індії, росії, Великій Британії та Канаді. Про це пише UABlockList, посилаючись на інформацію Bloomberg.

За даними сервісу вебаналітики SimilarWeb, піратський сайт UAKino посідає третє місце серед найбільш відвідуваних ресурсів серед українців, на першому та другому місцях — Google та YouTube.

Серед 50 найвідвідуваніших сайтів в Україні на початок грудня 2024 року вісім виявилися піратськими, тоді як жодного легального стримінгового сервісу, такого як Netflix чи Amazon Prime, у списку не було.

Команда UABlockList приводить орієнтовну кількість відвідувань кожного із популярних піратських сайтів в Україні:

uakino — 122 873 400

filmix — 40 407 625

rezka — 22 463 244

kinogo — 21 501 250

kinobar — 12 405 000

Варто зазначити, що статистика відвідувань враховує лише конкретні домени. Оскільки піратські сайти часто змінюють домени, щоб уникнути блокування, реальні показники можуть бути значно вищими. Наприклад, сервіс Filmix працює одразу на шести різних доменах.

Якщо скласти відвідування різних доменів, то вийдуть орієнтовані такі цифри:

UAKino — 127 939 800

HDRezka — 83 307 599

Filmix — 41 209 383

Kinogo — 34 141 666

Kinokrad — 6 467 792

І для порівняння UABlockList приводять показники відвідування ліцензійних сервісів перегляду контенту: