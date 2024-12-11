Акції Sony зросли до рекордного рівня завдяки PlayStation

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10 грудня 2024 року акції Sony виросли на 4,1% до рівня 3,338 єн ($22), перевершивши попередній рекордний показник закриття у 3,260 єн, встановлений у 2000 році. Про це пише Video Games Chronicle.

Акції компанії почали підійматися в листопаді цього року після того, як Sony оголосила про збільшення прибутку у своєму ігровому сегменті за другий квартал фінансового року.

Операційний прибуток досяг приблизно $900 мільйонів, встановивши новий рекордний показник для PlayStation у другому кварталі фінансового року.

Sony прогнозує, що бізнес PlayStation досягне рекордного операційного прибутку в поточному фінансовому році, який завершиться в березні 2025 року, завдяки високим продажам ігор сторонніх розробників і підписці PlayStation Plus.