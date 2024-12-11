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Акції Sony зросли до рекордного рівня завдяки PlayStation

Акції Sony зросли до рекордного рівня завдяки PlayStation
Sony
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
11 грудня 2024, 15:04
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10 грудня 2024 року акції Sony виросли на 4,1% до рівня 3,338 єн ($22), перевершивши попередній рекордний показник закриття у 3,260 єн, встановлений у 2000 році. Про це пише Video Games Chronicle.

Акції компанії почали підійматися в листопаді цього року після того, як Sony оголосила про збільшення прибутку у своєму ігровому сегменті за другий квартал фінансового року.

Операційний прибуток досяг приблизно $900 мільйонів, встановивши новий рекордний показник для PlayStation у другому кварталі фінансового року.

Sony прогнозує, що бізнес PlayStation досягне рекордного операційного прибутку в поточному фінансовому році, який завершиться в березні 2025 року, завдяки високим продажам ігор сторонніх розробників і підписці PlayStation Plus.

Sony PlayStation Бізнес
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