Intel розглядає на посаду нового гендиректора творця чипів Apple Silicon Джоні Сруджи

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Віцепрезидент Apple з апаратних технологій Джоні Сруджи, відомий своєю роботою над чипами Apple Silicon, розглядається Intel як можливий кандидат на посаду генерального директора після відставки Пета Гелсінгера. Про це повідомляє 9to5Mac.

Цікаво, що Intel вже зверталася до Сруджі п'ять років тому, коли колишній генеральний директор Брайан Кржаніч залишав компанію. Але тоді він відмовився.

Тоді Сруджи "серйозно не розглядав цю посаду", оскільки він був зосереджений на розробці перших чипів Apple Silicon для комп'ютерів Mac.

Наразі невідомо, чи зацікавиться Сруджи пропозицією від Intel. Це виглядає малоймовірним, зважаючи на те, що поява комп'ютерів Apple Silicon Mac призвела до повного розриву партнерства між Apple та Intel. До того ж Apple готується до випуску кількох амбітних апаратних продуктів, таких як власний модем 5G та новий HomePod з екраном.

Сруджі приєднався до Apple у 2008 році, щоб очолити розробку A4 — першого кастомного чипа компанії, який ліг в основу першого iPad та iPhone 4. У 2015 році його призначили віцепрезидентом з апаратних технологій, і він досі обіймає цю посаду.