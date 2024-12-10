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Швидкість обчислень нового квантового чипа Google може вказувати на існування мультивсесвіту

Швидкість обчислень нового квантового чипа Google може вказувати на існування мультивсесвіту
Google Willow
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
10 грудня 2024, 11:40
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Google представила новий квантовий чип Willow. Він проводить обчислення настільки швидко, що розробники припускають, що вони відбуваються у паралельних світах.

Розробники заявляють, що їм вдалося вдвічі скоротити кількість квантових помилок, які залишаються однією з головних перешкод у сфері квантових обчислень.

Технології Google Квантові комп'ютери Google Willow
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