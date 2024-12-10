Apple у 2026 році випустить MacBook Pro з OLED-екраном без вирізу

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Apple планує перейти на OLED-дисплеї для MacBook Pro. Згідно з графіком дослідницької компанії Omdia, заміна mini-LED панелей у флагманських ноутбуках очікується вже у 2026 році.

Дорожня карта показує, що Apple планує випустити 14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro з OLED-дисплеями між 2026 і 2027 роками. Компанія використовуватиме гібридну технологію OLED-дисплеїв, подібну до тієї, що була представлена в iPad Pro цього року.

Графік оновлень також показує, що у версії 2026/2027 року MacBook Pro перейде від закруглених кутів й вирізу до закруглених кутів і отвору для вебкамери.

Нагадаємо, Apple додала виріз на дисплеї MacBook Pro під час великого оновлення моделі у 2021 році. Виріз дозволив Apple перенести більшу частину екрана MacBook Pro ближче до країв пристрою.

На жаль, подробиць щодо дизайну отвору поки нема. Але припустимо, що OLED-версія MacBook Pro може отримати Dynamic Island, подібний до iPhone.