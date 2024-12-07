Tencent може допомогти родині Гіймо викупити Ubisoft

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Акціонери Ubisoft шукають спосіб викупити компанію, не зменшуючи впливу та контролю родини Гіймо, засновників французької студії. За інформацією анонімних джерел, один з планів з Tencent вже готовий, сповіщає Reuters.

Повідомлення про те, що родина Гіймо хоче викупити Ubisoft вперше з'явилися ще на початку жовтня 2024 року. Тоді до цієї ситуації також була дотична китайська компанія Tencent, яка хоче запобігти ворожому поглинанню французької студії іншими інвесторами.

За повідомленнями джерел, Tencent ще вирішує, чи допомагати Ubisoft, оскільки китайська компанія хоче мати більший вплив на майбутні рішення ради директорів, на що сім'я Гіймо не погоджується. Водночас джерела кажуть, що Tencent зараз просто зберігає терпіння та чекає, допоки родина-засновник студії погодиться на умови.

Tencent відмовилася надавати коментарі, а сім'я Гіймо взагалі не відповіла на запит. Щодо представників Ubisoft, то вони заявили, що студія "залишається відданою прийняттю рішень у найкращих інтересах наших акціонерів".

Згідно з останнім річним звітом, родина Гіймо володіє 20,5% акцій з правом голосу, тоді як Tencent має лише 9,2%. Ймовірно, китайська компанія прагне збільшити свою частку, але це суперечить плану родини-засновниці зі збереження контролю над студією.