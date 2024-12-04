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Intel анонсувала відеокарти другого покоління Arc Battlemage

Intel анонсувала відеокарти другого покоління Arc Battlemage
intel Arc battlmage
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
4 грудня 2024, 14:05
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Intel представила перші графічні процесори Intel Arc нового покоління серії B — Arc B580 за $249 і Arc B570 за $219. Обидві відеокарти будуть конкурувати із Nvidia GeForce RTX 4060 та AMD RX 7600.

Intel Arc B570
Intel Arc B570

Модель B580 оснащена 12 ГБ оперативної пам'яті й надійде у продаж 13 грудня, тоді як B570 із 10 ГБ оперативної пам'яті з'явиться 16 січня. Обидві карти використовують один 8-контактний роз'єм живлення. Випуском B580 займається Intel, тоді як за B570 відповідатимуть партнери, серед яких ASUS, ASRock, Gunnir, Maxsun, Onix та Sparkle.

Intel Arc B580
Intel Arc B580

Нові відеокарти також підтримують XeSS 2 — технологію масштабування наступного покоління від Intel, яка є аналогом DLSS від Nvidia та FSR від AMD. Подібно до DLSS 3 і FSR 3, однією з головних новацій XeSS 2 є функція генерації кадрів. Вона дозволяє інтерполювати додаткові кадри, вставляючи їх між кадрами, що безпосередньо рендеряться відеокартою.

Intel заявляє, що B580 в середньому працює приблизно на 10% краще, ніж RTX 4060 при роздільній здатності 1440p, при цьому вона коштуватиме приблизно на $50 менше.

Intel
Залізо Відеокарти Intel Arc
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