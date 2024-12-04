Intel анонсувала відеокарти другого покоління Arc Battlemage

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Intel представила перші графічні процесори Intel Arc нового покоління серії B — Arc B580 за $249 і Arc B570 за $219. Обидві відеокарти будуть конкурувати із Nvidia GeForce RTX 4060 та AMD RX 7600.

Intel Arc B570

Модель B580 оснащена 12 ГБ оперативної пам'яті й надійде у продаж 13 грудня, тоді як B570 із 10 ГБ оперативної пам'яті з'явиться 16 січня. Обидві карти використовують один 8-контактний роз'єм живлення. Випуском B580 займається Intel, тоді як за B570 відповідатимуть партнери, серед яких ASUS, ASRock, Gunnir, Maxsun, Onix та Sparkle.

Intel Arc B580

Нові відеокарти також підтримують XeSS 2 — технологію масштабування наступного покоління від Intel, яка є аналогом DLSS від Nvidia та FSR від AMD. Подібно до DLSS 3 і FSR 3, однією з головних новацій XeSS 2 є функція генерації кадрів. Вона дозволяє інтерполювати додаткові кадри, вставляючи їх між кадрами, що безпосередньо рендеряться відеокартою.

Intel заявляє, що B580 в середньому працює приблизно на 10% краще, ніж RTX 4060 при роздільній здатності 1440p, при цьому вона коштуватиме приблизно на $50 менше.