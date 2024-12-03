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Xiaomi анонсувала акумулятор на 20 000 мА•год з вбудованим кабелем USB-C

Xiaomi анонсувала акумулятор на 20 000 мА•год з вбудованим кабелем USB-C
Xiaomi 33W Power Bank 2000mAh
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
3 грудня 2024, 08:50
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Компаній Xiaomi привезла в Європу новий портативний акумулятор.

Пристрій отримав габарити 127 × 70.5 × 30.5 мм, ємність у 20 000 мА•год та вбудований кабель USB-C. Крім цього в новинці є порти USB-C та USB-A.

Xiaomi 33W Power Bank 2000mAh

Пристрій підтримує швидку зарядку до 33 Вт (через кабель або порт USB-C). Наприклад, павербанк може зарядити iPhone 15 Pro на 55% або Xiaomi 13 Pro на 71% всього за 30 хвилин.

Xiaomi 33W Power Bank 2000mAh

Щодо самого повербанку, то він заряджається з потужністю до 30 Вт. У пристрою є LED-індикатор. Гаджет може автоматично регулювати силу струму. Павербанк також підтримує дев'ять рівнів захисту. Наприклад, захист від надмірної зарядки, надмірної розрядки, високих температур та короткого замикання.

Новинку вже можна купити в Європі за €29/£22.9. В Україні акумулятор коштує 1499 грн. В наявності є два кольори: Blue та Beige.

До речі, Xiaomi нещодавно також анонсувала компактний FHD-проєктор з Google TV на борту.

Xiaomi Акумулятори Анонси
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