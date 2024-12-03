Український ШІ-стартап CheckEye для скринінгу хронічних захворювань отримав визнання в Європі

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український HealthTech стартап CheckEye здобув перемогу на EIT Health InnoStars Awards 2024 та став першою компанією з України, яка отримала пан’європейське визнання на цьому конкурсі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Заснований у 2022 році CheckEye використовує штучний інтелект для масового скринінгу хронічних захворювань. Платформа поєднує досвід українських практикуючих лікарів і видатних науковців Інституту ім. В. П. Філатова з технологіями, які забезпечують точність і масштабність аналізу.

"Два роки впровадження інновацій в умовах повномасштабної війни довели свою ефективність в Україні та отримали визнання Європою. Ця перемога відкриває можливості для масштабування нашого досвіду на країни ЄС і весь світ", – заявив засновник і генеральний директор CheckEye Кирило Гончарук.

Він також додав, що перемога підтверджує потенціал українських технологій. Поєднання досвіду лікарів та науковців з можливостями ШІ в напрямку масового скринінгу хронічних захворювань "створює фундамент для збереження якості життя мільйонів людей по всьому світу".

EIT Health InnoStars Awards – це провідна програма, заснована Єврокомісією у 2016 році, яка підтримує стартапи з країн Центральної, Східної та Південної Європи. Програма спрямована на розвиток інновацій у сфері охорони здоров’я, надаючи доступ до міжнародних ринків, партнерств та фінансування.