Google Maps тепер показує інформацію про ДТП та інші події на дорозі з Waze

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google Maps тепер надаватиме інформацію про можливі ДТП та інші події під час навігації, а також дозволятиме користувачам залишати коментарі та вносити правки щодо точності цих інцидентів. Про це повідомляє The Verge.

Google вперше анонсувала цю функцію в липні 2024 року. Тоді компанія заявила, що обидві програми будуть обмінюватися більшою кількістю даних, що дозволить Google Maps отримати більше інформації з Waze, включаючи дані про перекриття доріг, ремонти, камери контролю швидкості та присутність поліції.

Минулого тижня один із користувачів Reddit поділився скриншотом з новою функцією. Він отримав сповіщення про те, що інші користувачі Waze повідомили про поліцію на дорозі попереду. На скриншоті також видно, що користувач може самостійно перевірити та оновити інформацію про присутність патруля.

Зараз лише деякі користувачі починають бачити нову інформацію про дорожні події. Однак Google заявляла, що реліз мав відбутися ще у вересні 2024 року, тому найближчим часом все більше користувачів можуть почати помічати ці зміни.