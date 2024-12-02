The Browser Company розробляє Dia: новий браузер з ШІ-функціями

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

The Browser Company, компанія що створила Arc, готує Dia, новий браузер з фокусом на інструментах зі штучним інтелектом. Його реліз запланований на 2025 рік, пише TechCrunch.

Генеральний директор The Browser Company Джош Міллер продемонстрував кілька ранніх концептів майбутніх функцій браузера. Серед них інструмент, що взаємодіє з курсором вставки. Ця функція може допомогти сформулювати наступне речення або швидко знайти потрібну інформацію в інтернеті.

Наступна функція, продемонстрована генеральним директором, дозволяє вводити команди в адресному рядку для виконання різних завдань. Наприклад, користувачі зможуть знаходити документи на основі їх опису та відразу відправляти їх електронною поштою або планувати зустріч у календарі.

Третя функція Dia дозволяє ШІ виконувати різні завдання у браузері від вашого імені. Наприклад, штучний інтелект може додавати товари зі списку, отриманого на електронну пошту, до кошика в інтернет-магазині на кшталт Amazon. В іншому прикладі Dia аналізує структуру в Notion і автоматично створює листа для всіх згаданих користувачів.

Раніше Міллер розповідав, що компанія хоче створити продукт, який підійде більшій кількості користувачів напротивагу своєму браузеру Arc, який зайняв доволі нішеву аудиторію. Можливо з Dia компанія спробує зробити браузер більш інтуїтивним та простішим у використанні.