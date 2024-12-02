Ютубер виведе на орбіту власний супутник, щоб робити селфі

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Колишній інженер NASA та нині успішний ютубер Марк Робер виведе на орбіту супутник у співпраці з Google і T-Mobile. Завдяки йому він зможе робити селфі зі своїми підписниками із космосу. Про це пише The Verge.

Робер прославився на YouTube завдяки відео, в яких він бореться з крадіями посилок, створює найбільший водяний пістолет, або смугу перешкод для білок. Тепер він збирається запустити у космос супутник.

Процес створення селфі буде доволі простий. Ви відправляєте свою фотографію, зроблену на Землі. Селфі відображатиметься на екрані смартфона Google Pixel, встановленого на супутнику, а друга камера фотографує цей екран разом із Землею на тлі.

Робер обіцяє робити селфі для всіх охочих, коли супутник пролітатиме над вашим містом. Ви отримаєте сповіщення про час зйомки, щоб мати змогу вийти на вулицю і фактично опинитися в кадрі двічі: на екрані супутника та безпосередньо з Землі.

Запуск супутника запланований компанією SpaceX на січень 2025 року у межах місії Transporter 12. Супутник почне функціонувати через декілька місяців.

Щоб отримати "безплатний" код для супутникового селфі, вам потрібно підписатися на CrunchLabs, який пропонує дитячі набори для конструювання. Підписка коштує від $25 до $80 на рік, залежно від обраного пакета. Також ця послуга буде доступна абонентам T-Mobile у додатку T-Life, та власникам Google Pixel.

Замовити селфі можна буде на сайті spaceselfie.com починаючи з 3 грудня 2024 року. Вам буде запропоновано завантажити своє селфі, після чого ви отримаєте електронний лист, який дозволить вам відстежити, коли ваше селфі буде зроблено.