Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому

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Китай здійснив запуск першої ракети з нового комерційного космодрому компанії Hainan International Commercial Aerospace Launch Co, яка прагне стати повноцінним конкурентом американської SpaceX. Про це пише Bloomberg.

Ракета-носій під назвою Long March-12 Y1 була відправлена в космос та успішно вивела на орбіту два експериментальні супутники. Вона стартувала з першого в Китаї комерційного полігону на південному острові Хайнань.

Китай прагне стати космічною державою, але відстає в комерційних запусках ракет. У 2023 році SpaceX здійснила близько 100 запусків, що у вісім разів більше, ніж усі китайські приватні стартапи разом узяті.

Ракета-носій Long March-12, розроблена Шанхайською академією технологій космічних польотів, наразі є найбільшою в країні одноступеневою ракетою-носієм за вантажністю.