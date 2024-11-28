Дизайнер перетворив емодзі кросівок Apple на справжнє взуття

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Художник і дизайнер Хосе Вонг створив реальні кросівки на основі емодзі Apple. Модель отримала назву Shoe 1. Її випустили під брендом ABCD, пише The Verge.

Верхня частина взуття виготовлена із нубуку з сіткою для повітропроникності, а проміжна підошва і каблук — з легкої піни EVA з поліуретановим обідком.

Гумова підошва Shoe 1 виготовлена з використанням п'яти відсотків переробленої гуми, а пінопластові устілки всередині мають електронний принт, що відсилає до процесів A-серії, які Apple використовує у своїх мобільних пристроях.

Навіть коробка для Shoe 1 була натхненна мінімалістичним дизайном власної упаковки Apple.

Якщо Shoe 1 та емодзі кросівок Apple здаються вам знайомими, це тому, що їхній дизайн схожий на силует кросівок New Balance 574, які були вперше представлені у 1988 році. До речі, Стів Джобс був відомий тим, що носив кросівки New Balance, але його найчастіше бачили в моделях 991 і 992.