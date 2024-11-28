Сенат Австралії ухвалив закон, що обмежує доступ дітей до соціальних мереж

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Закон про заборону соціальних мереж в Австралії для дітей віком до 16 років пройшов голосування у Сенаті. Соціальні мережі матимуть рік на впровадження інструментів для обмеження доступу для дітей після чого закон набуде чинності. Якщо нічого не зміниться, Австралія стане першою країною з подібним законом, пише Associated Press.

У межах цього закону такі соціальні мережі як Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit та інші будуть вимушені заборонити доступ дітям до 16 років. У випадку системних порушень цього закону, компанії можуть отримати штраф у розмірі до 50 мільйонів австралійських доларів ($33 мільйони)

Сенат підтримав цей закон, 34 сенатори проголосували за, 19 – проти. Палата представників у середу також проголосувала за цей закон показавши сильну підтримку, 102 голоси – за, 13 голосів – проти.

Палата представників ще повинна схвалити поправки опозиції, але це вже формальності, оскільки уряд погодився, що поправки будуть прийняті. Запропоновані опозицією зміни до закону мають на меті посилити захист конфіденційності, зокрема соціальні мережі не зможуть вимагати від користувачів державні документи, що засвідчують особу, як-от паспорти чи водійські права, а також не зможуть вимагати цифрову ідентифікацію через державні системи.

Критики закону заявляють, що австралійський уряд ухвалив поспішне рішення щодо заборони соціальних мереж для дітей. Компанії, які керують платформами, висловлювали сумніви в ефективності закону та закликали Сенат відкласти голосування принаймні до червня 2025 року.

Серед головних побоювань опозиції цього закону є те, що заборона на соціальні мережі ізолює дітей, позбавить їх позитивних аспектів соціальних медіа та “заштовхне” у дарк-веб.