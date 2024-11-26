Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях

Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
instagramlogo
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
26 листопада 2024, 11:01
0

В Instagram з'явилась можливість поділитися вашим місцезнаходженням у реальному часі в особистих повідомленнях. Також маркер можна закріпити за певною точкою.

instagram

Функція вже працює у деяких країнах, але компанія не уточнює, в яких саме. Вона вмикається на одну годину. Під час її дії у верхній частині чату буде відображатись відповідний індикатор.

Крім цього, в Instagram з'явилась можливість давати друзям нікнейми, які будуть видимі лише в межах конкретного чату. Ви можете будь-коли змінити свій нік, а також вирішити, хто може змінити ваш у чаті.

Instagram

За замовчуванням ця функція доступна лише для людей, яких ви відстежуєте.

Софт Мобільний софт Instagram Соцмережі
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Автоцивілка онлайн - 2025: як знайти надійне страхування авто за 5 хвилин і не переплатити
Змінювати життя на краще. Чому інженер — професія майбутнього
Українці найбільше переносять номери до lifecell: у чому вигода