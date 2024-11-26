Cadillac стане 11-ю командою на стартовій решітці F1 у 2026 році

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Керівництво Формули-1 та General Motors офіційно домовилися про участь американського автовиробника у чемпіонаті. GM приєднається до Формули-1 як 11-та команда. Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Нова команда буде змагатись під брендом Cadillac. На перших етапах GM планує закупати двигуни для своїх болідів. У кого саме автовиробник не каже, але ймовірно, це буде Ferrari. Пізніше GM обіцяє запустити власну силову установку.

До речі, згідно із заявою Формули-1, прагнення General Motors стати командою “повного циклу” було частиною рішення про її участь у змаганнях.

“Зважаючи на подальші плани розвитку Формули-1 у США, ми завжди вважали, що поява на змаганнях такого потужного американського бренду, як GM/Cadillac, а також GM як майбутнього постачальника силових агрегатів може принести додаткову цінність та інтерес до цього виду спорту”, — сказав Грег Маффей, генеральний директор і президент Liberty Media