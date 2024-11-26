Apple у 2025 році почне продавати iPhone без лотка для SIM-карти на глобальному ринку

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З релізом iPhone 14 компанія Apple прибрала лоток для SIM-карт з iPhone у США. Тепер виробник планує це зробити в деяких країнах глобального ринку. Про це повідомило видання The Information.

На жаль, у звіті нема інформації які саме країни отримають iPhone без фізичної SIM. Але відомо, що це станеться у 2025 році з релізом лінійки iPhone 17. Компанія вже тестує прототипи пристроїв тільки з eSIM, включно з новою моделлю iPhone 17 Air, яка замінить iPhone 17 Plus.

До речі, коли у 2022 році вийшла серія iPhone 14, Apple рекламувала eSIM як більш безпечну, ніж фізична SIM-карта, оскільки її неможливо витягти з загубленого або вкраденого iPhone. Крім того, на iPhone можна керувати щонайменше вісьмома eSIM одночасно. Це позбавляє необхідності отримувати, а також носити з собою та міняти фізичні SIM-карти під час подорожей.