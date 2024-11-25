Apple не планує оновлювати AirPods Max найближчим часом — Bloomberg

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Інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман опублікував новий звіт Power On, в якому розповів, що Apple не планує кардинальних оновлень для AirPods Max.

Виробник тільки нещодавно випустив USB-C версію навушників і не збирається покращувати інші характеристики пристрою. За словами Гурмана, навушники не є достатньо популярними, щоб виправдати вкладання грошей у розробку, але вони також не зазнали великого провалу, який би повністю знищив продукт. AirPods Max все одно продовжують купляти попри застарілі характеристики.

Гурман вважає, що Apple збереже AirPods Max в їх нинішньому вигляді. Можливо, пройде кілька років, перш ніж ми побачимо по-справжньому оновлену модель.

Нагадаємо, Apple представила AirPods Max у грудні 2020 року за ціною $549 і залишила їх незмінними майже на чотири роки. Пізніше, у вересні 2024 року, ми отримали версію з USB-C та новими кольорами. На жаль, модель так і не отримала новий чип та підтримку адаптивного аудіо.