Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Brave Search, пошукова система від розробників браузера Brave, отримала нову функцію, яка допоможе користувачам отримати більше інформації про свої пошукові запити завдяки розмові з чат-ботом.

На початку 2024 року компанія запустила функцію “Відповідь ШІ”, яка розміщує результати від штучного інтелекту на початку пошукової видачі. Завдяки новому оновленню користувачі зможуть одразу ставити уточнювальні запитання, що перенесе їх у чат-бот для подальшої взаємодії.

Brave Search серед іншого робить акцент на конфіденційності користувачів. Компанія каже, що не створює профіль користувачів та не зберігає запити. Подальші уточнювальні питання до штучного інтелекту також не зберігатимуть.

Для надання відповідей компанія використовує великі мовні моделі з відкритим кодом та власні напрацювання, а також результати з Brave Search. Як йдеться в офіційному блозі, це дозволяє пошуковику обґрунтовувати відповіді у результатах пошуку в реальному часі, значно знижуючи ймовірність галюцинацій ШІ.

Функція “Відповідь ШІ” ввімкнена за замовчуванням, проте її можна виключити в налаштуваннях. Доступ до ШІ відповідей можна буде отримати через спеціальну кнопку у пошуковій стрічці.

На жаль, ШІ пошук поки що не підтримує українську мову й не надає автоматичних відповідей, однак їх можна згенерувати окремо англійською мовою завдяки вже згаданій кнопці.