Valve запроваджує суворіші правила з приводу продажі пакетів DLC та Season Pass у Steam. Тепер розробники зобов’язані чітко повідомляти, коли і який контент буде додано до гри та повертати кошти у разі недотримання обіцянок. Про це пише Kotaku.

