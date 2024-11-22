Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Valve запроваджує суворіші правила з приводу продажі пакетів DLC та Season Pass у Steam. Тепер розробники зобов’язані чітко повідомляти, коли і який контент буде додано до гри та повертати кошти у разі недотримання обіцянок. Про це пише Kotaku.

One of the most customer friendly moves of the decade, Steam now will require games that offer a Season Pass to list exactly what will be included and release dates, and if DLC is not delivered then a partial refund for the unreleased DLC pic.twitter.com/91Q4Bc2OyA — Moriarty (@MRIXRT) November 20, 2024

Якщо контент буде затримано, гравці зможуть претендувати на часткове відшкодування.

“У процесі запуску Season Pass вам буде запропоновано взяти на себе зобов’язання щодо термінів запуску кожного випуску контенту в рамках сезону. Ці терміни запуску є зобов’язанням як перед клієнтами, так і перед Steam”, — йдеться в оновлених правилах Steam.

Steam додає, що розробка ігор є складним і важким процесом, і затримки іноді необхідні та зрозумілі. Компанії можуть переносити терміни випуску DLC, але лише один раз.

“Якщо ви не готові чітко повідомити про контент, що входить до кожного DLC, і коли кожне DLC буде готове до запуску, вам не варто пропонувати Season Pass у Steam”, — пише компанія.

Навіть якщо не буде скарг від клієнтів, Steam залишає за собою право автоматично відшкодовувати гравцям кошти за будь-які потенційні порушення нових правил. А якщо якесь DLC буде скасовано, гравці отримають гроші за його покупку автоматично.