Sony веде перемовини про придбання японського медіахолдингу Kadokawa Corporation, до якого серед інших входить компанія FromSoftware, яка створила Elden Ring. Про це пише Reuters.
Перемовини між двома сторонами тривають і, в разі успіху, угода може бути підписана в найближчі тижні, повідомили джерела. Акції Kadokawa закрилися на 23% вище денного максимуму. Її ринкова капіталізація становить близько 2,7 мільярдів доларів США.
Sony володіє 2% акцій Kadokawa і FromSoftware. Раніше компанії співпрацювали, випустивши у 2015 році ексклюзив для PlayStation 4 — Bloodborne. Ця гра отримала визнання гравців і критиків, ставши одним із найцінніших ексклюзивів платформи. Однак Bloodborne досі не отримала ПК-порту чи ремастеру для PS5 з підтримкою 60 FPS.
Ще раніше Sony була одним з видавців Demon’s Souls, яка також є ексклюзивом PlayStation та нещодавно отримала ремейк від інших розробників Bluepoint Games.
Kadokawa розпочала свою діяльність як літературний видавець ще у 1945 році. З того часу компанія розширила свою діяльність до ігор, аніме та навіть фестивалів. Сьогодні компанія відома саме як видавець аніме. Але в останні роки бізнес конгломерату аналітики характеризують як нестабільний.
Два роки тому Цугухіко Кадокава, син засновника компанії, подав у відставку з посади голови після того, як йому було пред’явлено звинувачення у хабарництві, пов’язаному з Олімпійськими іграми в Токіо.
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