Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony веде перемовини про придбання японського медіахолдингу Kadokawa Corporation, до якого серед інших входить компанія FromSoftware, яка створила Elden Ring. Про це пише Reuters.

Перемовини між двома сторонами тривають і, в разі успіху, угода може бути підписана в найближчі тижні, повідомили джерела. Акції Kadokawa закрилися на 23% вище денного максимуму. Її ринкова капіталізація становить близько 2,7 мільярдів доларів США.

Sony володіє 2% акцій Kadokawa і FromSoftware. Раніше компанії співпрацювали, випустивши у 2015 році ексклюзив для PlayStation 4 — Bloodborne. Ця гра отримала визнання гравців і критиків, ставши одним із найцінніших ексклюзивів платформи. Однак Bloodborne досі не отримала ПК-порту чи ремастеру для PS5 з підтримкою 60 FPS.

Ще раніше Sony була одним з видавців Demon’s Souls, яка також є ексклюзивом PlayStation та нещодавно отримала ремейк від інших розробників Bluepoint Games.

Kadokawa розпочала свою діяльність як літературний видавець ще у 1945 році. З того часу компанія розширила свою діяльність до ігор, аніме та навіть фестивалів. Сьогодні компанія відома саме як видавець аніме. Але в останні роки бізнес конгломерату аналітики характеризують як нестабільний.

Два роки тому Цугухіко Кадокава, син засновника компанії, подав у відставку з посади голови після того, як йому було пред’явлено звинувачення у хабарництві, пов’язаному з Олімпійськими іграми в Токіо.