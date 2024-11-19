Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Acer представляє 4 нові моделі планшетів серії Iconia Tab в Україні.

Acer Iconia Tab P11 — від 9999 грн (вже у продажу)

Acer Iconia Tab M10 LTE — від 7999 грн (вже у продажу)

Acer Iconia Tab P10 — від 8999 грн (у продажу з 02.12.24)

Acer Iconia Tab M10 — від 6999 грн (у продажу з 02.12.24)

Acer Iconia Tab P11

Планшет вирізняє великий 11-дюймовий 2К QLED дисплей з технологією квантових точок та частотою оновлення 90 Гц. Технологія In-Cell Touch Panel забезпечує кращий відгук сенсорного екрана та зменшує товщину корпусу пристрою.

Планшет оснащений 8-ядерним процесором Mediatek Helio G99 (два ядра ARM Cortex-A76 до 2,2 ГГц, шість ядер ARM Cortex-A55 до 2.0 ГГц) у поєднанні з 8 ГБ ОЗП та накопичувачем ємністю 256 ГБ.

Iconia Tab P11 обладнаний 13 МП основною камерою та акумулятором ємністю 8000 мА∙г, що забезпечує до 13 годин відтворення відео.

Acer Iconia Tab M10 LTE

Планшет в металевому корпусі з алюмінієвого сплаву створений на базі восьмиядерного процесора MediaTek MT8788 (чотири ядра Cortex-A73 до 2 ГГц, чотири ядра Cortex-A53 до 2 ГГц), що поєднаний з 6 ГБ ОЗП та накопичувачем 64/128 ГБ.

Планшет має IPS дисплей з діагоналлю 10,1 дюйма та роздільною здатністю WUXGA (1920 x 1200p) зі співвідношенням сторін 16:10 та яскравістю до 350 ніт.

На додачу до Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0 планшет працює в мережах 4G LTE, що забезпечує доступ всюди, де є покриття мобільного оператора. Планшет оснащений основною 8 МП камерою та акумулятором з ємністю 6000 мА∙г. За словами виробника, його вистачить до 10,5 годин відтворення відео.

Acer Iconia Tab P 10

Планшет поєднує яскравий QLED дисплей з діагоналлю 10,4 дюйма та роздільною здатністю 2К й 8-ядерний процесор Mediatek Helio G99.

Акумулятор 8000 мА∙г забезпечує до 10 годин відтворення відеоконтенту. Основна камера в новинці 13 мегапіксельна з автофокусом та спалахом.

Acer Iconia Tab M 10

Планшет використовує платформу MediaTek Kompanio 500 (чотири ядра Cortex-A73 до 2,0 ГГц, чотири ядра Cortex-A53 до 2,0 ГГц) з графікою Mali-G72 та 4 ГБ ОЗП DDR4.

Вбудоване сховище обсягом до 128 ГБ може бути збільшене за допомогою карток пам’яті microSD. Планшет оснащений 10,4-дюймвим IPS-дисплеєм, що має яскравість 350 ніт, широкі кути огляду та роздільну здатність WUXGA 2К (2000х1200). Вбудований акумулятор ємністю 6000 мА∙г забезпечує до 10,5 годин відтворення відео.