Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Завдяки Epic Games, в Інтернет-архіві з’явились ігри Unreal та Unreal Tournament. Про це повідомив один з представників спільноти OldUnreal.

Обидві гри були вилучені з продажу багато років тому, але зі схвалення Epic вони продовжать жити як частина історії відеоігор.

Гравці можуть завантажити образи дисків напряму з архіву (Unreal та Unreal Tournament) або скористатися раніше випущеними OldUnreal інсталяторами ігор для Windows (Unreal тут, Tournament тут), щоб встановити вже пропатчені версії. Наразі інсталятори доступні лише для Windows, але команда OldUnreal працює над версіями для Linux та macOS.

Офіційно серія закінчилася з виходом Unreal Tournament 3 у 2007 році. Була спроба відродити франшизу на Unreal Engine 4, але пізніше Epic зосередилася на Fortnite і серію було офіційно відкладено на полицю.