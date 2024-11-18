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Український стартап “Вирій Дрон” виготовить декілька тисяч дронів з функцією автоматичного наведення, яка вмикатиметься при атаці. Це допоможе обійти засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це пише The Wall Street Journal.

Функцію автопілота виконує бортовий мікрокомп’ютер Skynode американської компанії Auterion, його вартість складає всього $15. Протягом 2024 року технологія проходила тестування, в тому числі й на полі бою в Україні. Тепер затверджено серійне виробництво.

Це стало можливим завдяки інтеграції доступних за ціною комп’ютерів у компактні системи, здатні відтворювати функції, які раніше були притаманні лише значно дорожчим технологіям.

“У цьому немає нічого нового, — сказав засновник і виконавчий директор Auterion Лоренц Майєр. — Різниця в ціні”.

Україна отримає десятки тисяч мікрокомп’ютерів Auterion. Перші дрони серійного виробництва надійдуть на поле бою на початку 2025 року. “Вирій Дрон” заявила, що випустить кілька тисяч таких безпілотників. Інші компанії також нарощують виробництво.

Досягнуті результати також відкривають перспективи подальших розробок, зокрема створення систем, де один пілот може одночасно керувати роєм дронів, здатних автономно літати та координувати свої дії. До речі, компанія Auterion співпрацює з українським стартапом Swarmer у цьому напрямку, в той час, як “Вирій” працює з Sine Engineering, ще однією українською компанією.

росія також заявила, що використовує комп’ютерно керовані дрони. Крім того, на озброєні в росії вже з’явились дрони з оптоволоконними кабелями, що дозволяє уникнути радіоперешкод.

За словами засновника “Вирій Дрон” Олексія Бабенка, автопілотовані дрони мають коефіцієнт успішності близько 9 з 10.

До речі, майже всі компоненти для безпілотника виробляються в Україні. Двигуни та камера надходять з Китаю, а мінікомп’ютер — з іншої країни.