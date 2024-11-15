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Microsoft спільно з NASA створять чат-бот, навченого на базах даних космічної агенції. Бот матиме назву Earth Copilot та зможе відповідати на питання користувачів про нашу планету. Про це пише The Verge.

Для створення інструменту NASA інтегрує штучний інтелект у своє сховище даних, що дозволить Earth Copilot посилатися на цю інформацію, відповідаючи на різні питання. Наприклад, “Яким був вплив урагану Ян на острові Санібел?” або “Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря в США?”.

Запускаючи Earth Copilot, NASA прагне спростити доступ до наукових даних, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних NASA є непростою задачею для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

“Для багатьох пошук і дослідження інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння різних форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу — спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало користувачів, — каже віцепрезидент Microsoft з питань охорони здоров’я та державного сектору Тайлер Брайсон, — ШІ може допомогти в цьому процесі.”

Наразі Earth Copilot доступний лише для науковців та дослідників NASA, які оцінюють інструмент. Потім вони вивчать можливість його інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних NASA (VEDA), яка вже пропонує доступ до деяких даних агентства.