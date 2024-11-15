Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google працює над функцією Shielded Email, яка дозволить створювати псевдоніми для електронної пошти. Це виявили Android Authority.

Shielded Email — це система для створення одноразових або обмежених поштових псевдонімів, які пересилатимуть повідомлення на ваш основний обліковий запис. Вона призначена для додатків та сервісів, які запитують вашу адресу електронної пошти та потім відправляють сотні листів з пропозиціями та нагадуваннями.

Ця функція також може зменшити ступінь відстеження активності користувачів в інтернеті, а ще захистити від потенційних витоків даних. До речі, схожу функцію має Apple, вона називається Hide My Email.

Наразі достеменно невідомо коли саме з’явиться Shielded Email, тож варто очікувати офіційних анонсів Google.