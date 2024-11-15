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Європейська комісія звинувачує Meta у нав’язуванні несправедливих умов продажу реклами на Facebook. На компанію накладено штраф у розмірі 797,72 мільйона євро.

Розслідування Єврокомісії встановило, що Meta використовує дані, пов’язані з контентом інших рекламодавців “виключно на користь Facebook Marketplace”. Стверджується, що Meta в односторонньому порядку нав’язує несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам оголошень, які розміщують рекламу на її платформах.

Розслідування було ініційовано всередині комісії, через те, що компанію визнано “домінуючою” на ринку персональних соціальних мереж, а також на національних ринках медійної реклами в соціальних мережах.

Розмір штрафу був встановлений з урахуванням “тривалості та серйозності порушення, а також обороту Facebook Marketplace”. Окрім виплати штрафу, Meta також зобов’язана “ефективно припинити свою поведінку та утриматися від повторення порушення або застосування еквівалентної практики у майбутньому”.

Meta заперечила, що використовує рекламні дані конкурентів та пообіцяла оскаржити штраф, щоб “сприяти кращим результатам для європейських споживачів”. Компанія стверджує, що Marketplace було створено у відповідь на попит споживачів. Компанія заявляє, що рішення ЄК “ігнорує ринкові реалії” і “слугуватиме лише для захисту інших маркетплейсів від конкуренції”.