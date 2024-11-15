Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Американський стартап Akash System підписав необов’язковий попередній меморандум з Міністерством торгівлі США щодо прямого фінансування на суму $18,2 млн та податкових пільг на $50 млн у межах закону CHIPS. Кошти будуть спрямовані на нарощування виробництва напівпровідників з алмазним охолодженням, пише Tom’s Hardware.

Akash System не вдається у подробиці того, як саме використовує алмазне охолодження для своїх чипів, проте стартап стверджує, що їх технологія допомагає знизити температуру процесорів на 10-20 °C.

Akash System сплавлює синтетичний алмаз з провідними матеріалами, як от нітрид галію (GaN), щоб використовувати його як напівпровідник. Для цього процесу спершу купують графічні процесори у постачальника, а тоді монтують його на власну GaN плату на алмазі. У довгостроковій перспективі стартап може виробляти власні пластини зі синтетичних алмазів й пізніше використовувати їх у чипах від таких виробників як NVIDIA та Qualcomm.

Подібні чипи можуть використовуватися для тренування штучного інтелекту, у дата-центрах, а також для космічного та воєнного застосування. Як заявляє Akash System, ця технологія може зекономити дата-центрам мільйони доларів на охолодженні при цьому уникнувши суттєвого термального троттлінгу процесорів. Стартап також заявляє, що ця технологія допоможе знизити температури на 60% та споживання енергії на 40%.

Akash System вже отримала $18 мільйонів від венчурних капіталістів, проте гендиректор Фелікс Еджекам каже, що компанія подалась на грант у межах закону CHIPS, оскільки венчурні капіталісти не надто підтримують стартапи з виробництва напівпровідників. Угода з урядом США ще не є остаточною, проте поки що вона рухається до формального завершення.