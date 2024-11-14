Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

AMD повідомила, що звільнить 4% робочої сили або ж близько 1 тисячі працівників. Такі дії компанії зумовлює великими “можливостями зростання” у галузі чипів для штучного інтелекту, де домінує NVIDIA. Про це повідомляє CNBC.

“В рамках приведення наших ресурсів у відповідність до наших найбільших можливостей зростання, ми робимо ряд цілеспрямованих кроків, які, на жаль, призведуть до скорочення нашої глобальної робочої сили приблизно на 4%. Ми зобов’язуємося ставитися до працівників, яких це торкнеться, з повагою і допомогти їм пройти через цей перехідний період”, – заявив представник AMD.

Компанія є другим найбільшим виробником чипів для штучного інтелекту після NVIDIA. За останній квартал дохід AMD у цій галузі виріс вдвічі. Аналітики прогнозують, що до кінця 2024 року доходи від ШІ-чипів виростуть на 98%.

Попри значні успіхи у галузі, акції AMD за 2024 рік впали на 5%. Водночас вартість акції NVIDIA за 2024 рік зросли на 200%. Вона кілька разів ставала найдорожчою у світі та навіть стала першою, що пройшла відмітку у $3,6 трильйона ринкової капіталізації.

Попри те, що чипи AMD MI300X мають попит й такі компанії як Meta та Microsoft купують їх як альтернативу, NVIDIA все ще значно перемагає на ринку, де частка компанії складає 80%. Відставання зумовлене тим, що NVIDIA серед іншого пропонує ключове програмне забезпечення, яке ШІ-інженери використовують для розробки програм на кшталт ChatGPT.