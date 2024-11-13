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Ціна на мемну криптовалюту Dogecoin зросла на 20% після того, як новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про створення Департаменту з питань ефективності уряду DOGE (Department of Government Efficiency). Про це пише CNBC.

Очолять новий департамент Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії та співзасновник компанії Strive Asset Management Вівек Рамасвамі.

Разом вони “прокладуть шлях адміністрації до демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, урізання марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств”.

До речі, Dogecoin один з найбільших переможців післявиборчого ралі, яки усього зріс на 153% порівняно з біткойном, який за той самий період зріс на 30%. Пікова ціна за монету склала $0,43, але вона швидко впала та зараз торгується на рівні $0,38.

Мемні криптовалюти розглядаються, як показник роздрібного інтересу та схильності до ризику в криптовалюті. Коли активність на ринку мемкоїнів зростає, то це зазвичай свідчить про те, що у ньому активно беруть участь роздрібні інвестори.

Dogecoin набув популярності у 2021 році після рекламного твіта Ілона Маска. У травні того ж року пости Маска сприяли зростанню курсу Dogecoin до історичного максимуму в 67 центів. Але пізніше Ілон Маск сказав на Saturday Night Live що Dogecoin — це афера, що призвело до обвалу ціни на монету.