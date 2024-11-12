Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Signal додає нові функції для дзвінків та робить їх більш подібними до аналогів в Zoom та Google Meet. Про це пише The Verge.

Раніше дзвінки в Signal працювали, як в інших месенджерах. Тобто по натиску на іконку телефонної трубки в чаті. Тепер можна створити посилання на дзвінок та відправити його в Signal та поза його межами. Це посилання також можна використовувати повторно, що може бути корисним для періодичних робочих зустрічей або щотижневих чатів з родиною.

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Також з'явилися емодзі-реакції та кнопка "підняти руку", щоб співрозмовники бачили, що ви хочете щось сказати. А ще в застосунку тепер є вкладка для відстеження дзвінків, яка може бути корисною, якщо ви захочете переглянути історію.

Нові функції дзвінків вже доступні в останній версії Signal для Android, iOS та ПК.