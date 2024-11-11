FT: Ілон Маск через свою роль в уряді США зможе зберегти контроль над Tesla, X та Neuralink завдяки призначенню на потрібні посади своїх людей

Підтримка Дональда Трампа на виборах президента США Ілоном Маском дасть йому унікальну можливість переформатувати федеральний уряд, ввівши прибічників і союзників до складу нової адміністрації та нівелювати ризик збільшення регулювання своїх компаній, повідомляє Financial Times.

Маск ще раніше говорив про свій намір скоротити $2 трильйони з бюджету США, зменшити «величезну бюрократію» на сотні тисяч осіб і скасувати правила, які, за його словами, перешкоджають інноваціям. Щоб зберегти контроль над своїми компаніями Tesla, X, SpaceX, xAI та Neuralink, Маск планує впливати на державні установи, призначаючи на стратегічні посади довірених чиновників, інженерів, фінансових прихильників та ідеологічних союзників.

Зараз компанія SpaceX стикається з регуляторними проблемами, включаючи затримки з отриманням прискорених дозволів на запуски в Каліфорнії і Флориді та перевірку з боку Федерального управління цивільної авіації США. Вплив Маска на нову адміністрацію може додати ваги його критиці регуляторних органів, в тому числі FCC, яка раніше скасувала угоду зі SpaceX на суму $886 мільйонів про надання широкосмугового зв'язку в сільській місцевості через занепокоєння щодо швидкості та надійності.

Маск також виступив за те, щоб двоє керівників SpaceX - колишній генерал ВПС Терренс О'Шонессі та менеджер з урядових зв'язків Тім Г'юз приєдналися до Міністерства оборони. Серед інших потенційних урядових призначенців — Мет Данн, керівник SpaceX зі зв'язків з урядом, і ключові фігури в Tesla, які наглядають за автономним водінням і стандартами безпеки.

Tesla, основне підприємство Маска, має складні відносини з Республіканською партією, яка залишається скептично налаштованою щодо електромобілів. Маск прагне перенести фокус Tesla на штучний інтелект, роботизованих помічників і безпілотні автомобілі. Однак регуляторні перепони, в тому числі численні розслідування щодо технології допомоги водієві Tesla, затримують його амбітне розгортання роботаксі.

Серед союзників Маска, які готуються приєднатися до нової адміністрації, є відомі фігури з його мережі в Кремнієвій долині, в тому числі Джо Лонсдейл, співзасновник Palantir, і Палмер Лакі, співзасновник Anduril, який також веде переговори з перехідною командою Трампа і висловив готовність брати участь у роботі нової адміністрації.