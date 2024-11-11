Згенерований ШІ портрет Алана Тюрінга придбали за $1,1 млн

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Автором картини, якщо так можна виразитися, є колишній власник галереї та мешканець Оксфорда Ейден Меллер. Спочатку картина була оцінена в $120 000 — $180 000. Але після початку аукціону було подано 27 заявок. У підсумку картину продали анонімному покупцеві зі Сполучених Штатів.

"Я намагаюся осягнути всю сюрреалістичність цього моменту", — каже Меллер.

A.I. God. Portrait of Alan Turing

За словами Меллера, кошти, отримані від продажу картини допоможуть профінансувати нові вдосконалення дизайну роботу Ai-Da. Робот названий на честь Ади Лавлейс, математикині 19 століття, яка визнана першою у світі комп'ютерною програмісткою.

Меллер запевняє, що ідею згенерувати портрет Алана Тюрінга запропонувала саме Ai-Da, коли винахідник попросив зробити щось для конференції штучного інтелекту. Робот відповів пропозицією намалювати портрет Тюрінга як людини, яка передбачила потужність технології штучного інтелекту ще в 1950-х роках.

Програма Ai-Da інтерпретувала фотографію Тюрінга і створила 15 окремих картин, заснованих на різних частинах його обличчя. Потім роботи були сфотографовані та завантажені на комп'ютер, який використовував мовну модель Ai-Da. З них було зібрано єдину картину. Її надрукували за допомогою тривимірного текстурованого принтера. Асистенти студії допомогли створити більш реалістичний готовий продукт на полотні. Потім Ai-Da додала позначки та текстури до портрета.

Це не перший випадок, коли витвір мистецтва, створений штучним інтелектом, продається на аукціоні. У 2018 році Christie продав картину, створену за допомогою алгоритму французького стартапу, за $432 500. Художник Рефік Анадол продав кілька робіт “Машинна галюцинація”, створених за допомогою штучного інтелекту, за мільйони доларів під час NFT-буму 2021 року.