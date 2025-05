Новий фільм Роберта Земекіса використовує технологію ШІ, щоб омолодити Тома Генкса та Робін Райт

Новий фільм режисера Роберта Земекіса "Тут і зараз" / Here використовує технології штучного інтелекту для зображення акторів Тома Генкса і Робін Райт у молодому віці та до 60 років. Це робить стрічку першою в Голлівуді, яка повністю покладається на візуальні ефекти, створені ШІ, повідомляє Ars Technica.

Фільм є адаптацією графічного роману, дія якого розгортається переважно у вітальні будинку в Нью-Джерсі протягом кількох часових періодів. Замість того, щоб шукати акторів різного віку, у фільмі використали штучний інтелект для зміни зовнішності акторів.

Технологія омолодження була розроблена компанією Metaphysic, яка займається візуальними ефектами та створює ефекти старіння обличчя в реальному часі. Під час зйомок знімальна група одночасно спостерігала за двома моніторами: один показував реальний вигляд акторів, а інший — їхній вік, який вимагала сцена.

Для навчання моделі використовувались попередні фільми, в яких знімались Генкс та Райт. Модель може генерувати миттєві трансформації обличчя без місяців ручної роботи, якої вимагає традиційна CGI.

На відміну від попередніх ефектів старіння, які покладалися на покадрову маніпуляцію, підхід Metaphysic генерує трансформації миттєво, аналізуючи орієнтири обличчя та зіставляючи їх з підготовленими віковими варіаціями.

Глобально, це не перший фільм, у якому застосовуються технології ШІ для омолодження акторів. Штучний інтелект використовувався під час зйомок фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" / Indiana Jones and the Dial of Destiny 2023 року. Але там штучний інтелект лише допомагав на етапі постпродакшену.

"Ви не змогли б зняти цей фільм три роки тому, — каже Земекіс. — Традиційні візуальні ефекти для такого рівня модифікації обличчя вимагали б сотні художників і значно більшого бюджету, близького до стандартних витрат на фільми Marvel.

Технологія Metaphysic також використовувалась у двох інших фільмах 2024 року. У фільмі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" / Furiosa: A Mad Max Saga вона була використана для відтворення персонажа померлого актора Річарда Картера, а у фільмі "Чужий: Ромул" / Alien: Romulus — персонажа-андроїда Яна Холма з оригінального фільму 1979 року. Обидві реалізації вимагали схвалення спадкоємців.