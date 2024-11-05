"Я все ще живий!". Voyager 1 вийшов на зв'язок з Землею

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У середині жовтня 2024 року NASA втратила зв’язок з міжзоряним зондом Voyager 1. Через відстань до апарата, яка складає вже понад 24 млрд кілометрів, і відповідну затримку сигналу, вчені узнали про це лише через дві доби. Наразі зв’язок з апаратом відновлено, для цього комп'ютер Voyager 1 використав передавач дециметрового діапазону, який не вмикався з 1981 року!

Ось що сталося. 16 жовтня 2024 р. ЦУП відіслав Voyager 1 команду увімкнути нагрівач захищеного об’єму апарату, натомість ця команда викликала збій системи. Про це інженери на Землі дізналися лише 18 жовтня, коли не отримали від апарата підтвердження виконання команди.

Зазвичай Voyager 1 використовує сантиметровий передавач і команда місії зробила припущення, що він перейде в менш енергозатратний режим передачі й врешті-решт Мережа далекого космічного зв'язку NASA почула апарат... але 19 жовтня 2024 р. сигнал зник остаточно.

Інженери NASA припустили, що стався повторний збій і Voyager 1 перейшов на додатковий канал зв’язку дециметрового діапазону, який потребує ще менше енергії. Але цей передавач не використовувався з 1981 року і спеціалісти NASA взагалі не були впевнені, що зможуть зловити такий слабкий сигнал на такій відстані. Але Мережа далекого космічного зв'язку впоралася!

Щоб не спричинити черговий збій наземна команда Voyager 1 використовує поки що слабкий та повільний дециметровий передавач, та шукає рішення, щоб повернути космічного мандрівника до тями.

Нагадаємо, Voyager 1 та Voyager 2 знаходяться у далекому космосі вже 47 років, їх апаратура не була розрахована на таку тривалу експлуатацію, але вона продовжує працювати, хоч і частково. Це справжнє технічне диво.

Voyager 1 вже давно покинув межі Сонячної системи. Відстань до апарату скоро сягне 23 світлові годин, тобто лаг зв’язку складає майже дві доби. Радіоізотопний термоелектричний генератор апарату продовжує деградувати, кожного року видаючи на 4 Вт менше, але теоретично до 2030 року він зможе підтримувати життя Voyager 1. Звісно якщо комп'ютер, який весь цей час працював в екстремальних умовах, не здасться раніше.

23 світлові години, ви лише уявіть собі! Тримайся Voyager!