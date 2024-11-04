ШІ допоможе Instagram ловити підлітків, які брешуть про свій вік

Instagram має проблему з неповнолітніми користувачами, які при реєстрації в соцмережі вказують не свій справжній вік. Боротися з цим сервіс планує за допомогою штучного інтелекту, який автоматично визначати вік користувача й у випадку, якщо йому менш як 18 років, то, автоматично переводячи у більш суворі налаштування конфіденційності, повідомляє Bloomberg.

За словами Елісон Хартнетт, директорки з управління продуктами для молоді та соціального впливу Meta, інструмент аналізує активність облікового запису користувача, список підписників і їхню взаємодію, аж до постів з днями народження від друзів, щоб оцінити його реальний вік.

На основі даних, отриманих ШІ, користувачі, які підозрюються в тому, що їм не виповнилося 18 років, автоматично будуть переведені в підліткові акаунти Instagram. Вони вперше були представлені соцмережею у вересні та мають суворіші налаштування конфіденційності за замовчуванням, наприклад, обмеження того, від кого користувач може отримувати повідомлення і який тип контенту він може переглядати.

Ця функція має почати працювати на початку наступного року. Всі користувачі до 18 років будуть автоматично переведені в акаунти для підлітків, але тим, кому виповнилося 16 або 17 років, буде дозволено змінювати суворі налаштування приватності. Але молодшим користувачам для цього знадобиться згода батьків.

Ця нова ініціатива з'явилася в той час, коли Meta стикається з юридичним та громадським контролем за безпекою підлітків. Компанія бореться з судовими позовами від генеральних прокурорів декількох штатів в США і сімей, які стверджують, що платформи Meta сприяють виникненню проблем з психічним здоров'ям серед молоді. Власне дослідження Meta, витік якого у 2021 році здійснила викривачка Френсіс Хауген, показало, що Instagram може негативно впливати на психічне здоров'я підлітків, особливо дівчат.

Оскільки Meta розширює вікові обмеження, їх дотримання залишається складним завданням. Багато підлітків все ще вказують свій вік як 18 або більше років, згідно з британським дослідженням, яке виявило, що так робить третина неповнолітніх користувачів соціальних мереж. На відміну від простих перевірок віку, які можна знайти на багатьох вебсайтах, Meta працює над тим, щоб значно ускладнити фальсифікацію віку в Instagram. Наприклад, створення нового акаунта з іншою датою народження, але з тим самим email або ідентифікатором пристрою буде заблоковане. Якщо підліток спробує вручну оновити свій вік, йому потрібно буде підтвердити його за допомогою державного посвідчення особи або відео селфі, проаналізованого Yoti, стороннім сервісом, який оцінює вік за рисами обличчя.

Meta не розкрила, наскільки точно ШІ може визначати вік людини. Враховуючи, що такі системи не є на 100% точними, помилки будуть траплятися і дорослих користувачів може перекинути у підлітковий акаунт. Проте компанія розробляє процедуру оскарження для таких випадків. Користувачі, помилково позначені як підлітки, зможуть вручну змінювати свої налаштування без дозволу батьків.

Керівники Meta також стверджують, що ефективнішим рішенням було б, якби магазини застосунків перевіряли вік користувача перед завантаженням певних програм. Apple, однак, стверджує, що це суперечило б її принципам мінімізації використання даних, тоді як Google зазначає, що перевірка віку не має єдиного рішення. Й оскільки, принаймні на Android, користувачі можуть завантажувати застосунки просто з вебсайтів та встановлювати їх вручну, перевірка віку для звичайних акаунтів в Google Play навряд буде ефективною. Водночас в облікових записах з батьківським контролем можна лише обмежувати додатки, які може завантажити дитина, але не вийде автоматично обрати для неї підлітковий акаунт в Instagram.