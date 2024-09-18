В Instagram з'являться підліткові акаунти для користувачів віком до 18 років

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Meta представляє в Instagram підліткові акаунти для користувачів молодше 18 років. Такі облікові записи матимуть високий ступінь захисту та будуть за замовчуванням приватними. Про це йдеться в блозі компанії.

"Ми знаємо, що батьки хочуть бути впевненими в тому, що їхні діти можуть використовувати соціальні мережі для спілкування з друзями та вивчення своїх інтересів, не турбуючись про небезпечні чи неприйнятні речі. Ми розуміємо занепокоєння батьків, і саме тому ми переосмислюємо наші додатки для підлітків, створюючи нові підліткові акаунти", – йдеться в повідомленні Meta.

Облікові записи для підлітків матимуть вбудовані засоби захисту – вони обмежують коло осіб, які можуть зв'язуватися з підлітками, та контент, який вони бачать. Підліткам до 16 років потрібен дозвіл батьків, щоб змінити будь-яке з налаштувань на менш суворе.

Серед основних налаштувань вказаних акаунтів будуть обмеження приватності, обмеження щодо обміну повідомленнями, обмеження щодо чутливого контенту, обмеження взаємодії, увімкнений режим сну, нагадування про обмеження часу в соцмережі.

Meta планує протягом 60 днів запровадити акаунти для підлітків у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. В ЄС такі облікові записи мають почати створювати пізніше цього року.

Підлітки по всьому світу почнуть отримувати підліткові акаунти в січні. Наступного року компанія також додасть підліткові акаунти на інші платформи Meta.