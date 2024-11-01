Китай створив модель ШІ для військового використання на основі Llama від Meta

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Провідні китайські дослідницькі установи, пов'язані з Народно-визвольною армією використали велику мовну модель Meta для розробки інструментів на основі ШІ для військового використання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три наукові статті та аналітику.

У наукових статтях, які переглянули журналісти, шість китайських дослідників розповіли про те, як вони використовували версію Llama від Meta для створення ChatBIT. Двоє дослідників були з Академії військових наук (Academy of Military Science, AMS), групи всередині Народно-визвольної армії Китаю.

Дослідники використали ранню версію великої мовної моделі з відкритим кодом Llama 13B, додавши власні параметри. Їх ціллю було створення інструменту ChatBIT на основі штучного інтелекту для збору та обробки розвідданих та для надання точної інформації для прийняття оперативних рішень. У військовій сфері ChatBIT міг видавати кращі результати аніж 90% ШІ-моделей, які за потужністю зрівнюються з GPT-4.

Meta своєю чергою заявила, що забороняє використання її моделей штучного інтелекту для "військової діяльності, воєнних дій, ядерної промисловості або застосування, шпигунства" та іншої діяльності, яка підпадає під експортний контроль США, а також для розробки зброї та контенту, призначеного для "розпалювання та сприяння насильству".

"Будь-яке використання наших моделей Народно-визвольною армією є несанкціонованим і суперечить нашій політиці прийнятного використання... У глобальній конкуренції в галузі ШІ передбачувана роль єдиної та застарілої версії американської моделі з відкритим вихідним кодом не має значення, коли ми знаємо, що Китай вже інвестує понад трильйон доларів, щоб перевершити США в галузі ШІ", – розповіли представники Meta у телефонному інтерв'ю агентству Reuters.

У переглянутих документах також йшлося про те, що у майбутньому ChatBIT не буде обмежуватися лише збором та обробкою розвідданих. Китайський ШІ-інструмент планують також застосовувати для стратегічного планування, симуляційних тренувань та прийняття командних рішень. Міністерство оборони Китаю та жодна з установ або дослідників не коментували це публічно.