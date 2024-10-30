Apple представила MacBook Pro з чипами M4 та Apple Intelligence

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Apple представила нові 14 та 16-дюймові MacBook Pro оснащені процесорами M4, M4 Pro та M4 Max для кращої продуктивності та підтримки функцій Apple Intelligence. Також вони отримали й інші покращення, як-от Thunderbolt 5. Нові ноутбуки вже доступні для попереднього замовлення, а продажі стартують 8 листопада 2024 року.

Ноутбуки доступі у чорному та сірому кольорах. 14-дюймова модель має версію з процесором M4 та Thunderbolt 4 та мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. Вартість такої версії складає $1599. Також є 14 та 16-дюймові моделі з процесорами M4 Pro та M4 Max з підтримкою Thunderbolt 5. Вартість 16-дюймових ноутбуків з M4 Pro розпочинається з $2499.

Всі моделі оснащено Liquid Retina XDR дисплеями з піковою яскравістю 1000 ніт та можливістю обрати дисплей з нанотекстурою. Також MacBook Pro отримали покращену 12-мегапіксельну Center Stage камеру. Компанія заявляє, що ноутбуки можуть працювати до 24 годин від акумулятора, найдовше в історії Mac.

Базова модель 14-дюймового MacBook Pro оснащена 10-ядерним чипом M4 та 10-ядерним графічним процесором, який за словами компанії має найдосконалішу графічну архітектуру. Ноутбук оснащено мінімум 16 ГБ оперативної уніфікованої пам'яті з можливістю обрати варіанти до 32 ГБ разом із пропускною здатністю 120 ГБ/с.

Наступний варіант — MacBook Pro з 14-ядерним M4 Pro та 20-ядерним графічним процесором, який за словами Apple, удвічі потужніший за M4. Завдяки оновленому чипу, ноутбук отримав збільшення пропускної здатності пам'яті на 75% у порівнянні з попередніми поколіннями та "вдвічі більше, ніж будь-який ШІ-чип для ПК".

Найпотужніша модель — MacBook Pro з 16-ядерним процесором M4 Max та 40-ядерним графічним процесором. Разом з тим ноутбук оснащено Neural Engine, який більш ніж у 3 рази швидший, ніж M1 Max, що пришвидшить роботу моделей штучного інтелекту на пристрої. Ця модель підтримуватиме до 128 ГБ оперативної пам'яті для розробників, що працюють з великим мовними моделями на понад 200 млрд параметрів.

В умовах яскравого освітлення ноутбуки також може відображати SDR-контент із яскравістю до 1000 ніт і HDR-контент із максимальною яскравістю до 1600 ніт. Нова 12-мегапіксельна Center Stage камера покращить досвід користувачів під час дзвінків, тримаючи їх у центрі кадру. Також цьому допоможе система з шести динаміків та мікрофонів "студійної якості".

Разом з тим Apple розповіла, що в macOS Sequoia 15.1 зʼявився Apple Intelligence, але лише англійською.

Також компанія оголосила, що MacBook Air з чипами M2 та M3 тепер матимуть мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті, але збережуть стару вартість — $999.