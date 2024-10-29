Війни техгігантів: Google створює лобістську організацію, щоб дискредитувати хмарний бізнес Microsoft

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Корпоративна віцепрезидентка і заступниця головного юрисконсульта Microsoft Ріма Алайлі опублікувала відкритий лист. Вона розповіла, що Google створила власну лобістську організацію, щоб змінити соціальну думку та дискредитувати хмарний бізнес компанії в Європейському Союзі та Великій Британії.

"Вона покликана дискредитувати Microsoft перед антимонопольними органами та політиками, а також ввести в оману громадськість. Google доклала чимало зусиль, щоб завуалювати свою участь, фінансування та контроль, зокрема, залучивши кілька європейських хмарних провайдерів, щоб вони стали публічним обличчям нової організації. Коли група запрацює, Google, як ми розуміємо, скоріш за все, буде представляти себе як члена групи, що знаходиться на задньому сидінні, а не як її лідера. Залишається з'ясувати, що Google запропонувала меншим компаніям, щоб приєднатися до групи, чи то в грошовому еквіваленті, чи то у вигляді знижок", – написала Алайлі.

Алайлі також зазначає, що компанія вдалася до таких дій після невдалої спроби налаштувати Постачальника послуг хмарної інфраструктури в Європі (CISPE) проти Microsoft, зокрема за допомогою підкупу готівкою та знижками на $500 мільйонів.

Після того, як CISPE відмовилася від пропозиції, Google започаткувала лобістську організацію та почала залучати менших європейських постачальників хмарних послуг. Одна з організацій, яка отримала таку пропозицію, відмовилася від неї та натомість повідомила Microsoft про всю ситуацію.

"Одна з компаній, до якої вони звернулися, але яка в підсумку відмовилася, розповіла нам, що організація буде керуватися і значною мірою фінансуватися Google з метою атаки на бізнес Microsoft у сфері хмарних обчислень в Європейському Союзі та Сполученому Королівстві", – йдеться у заяві Алайлі.

Алайлі також зазначила, що такі дії зі сторони Google пов'язані ще й з тим, що "ніколи за останні два десятиліття монополії Google у сфері пошуку, цифрової реклами та магазинів мобільних додатків не стикалися з такою узгодженою та цілеспрямованою загрозою, як сьогодні". Загалом проти техгіганта йде щонайменше 24 антимонопольних розслідування. На думку Алайлі, спроби дискредитувати Microsoft мають дві основні цілі – відвернути увагу від антимонопольних розслідувань та схилити регуляторів на користь власних хмарних сервісів компанії.

Google також не приховує своє незадоволення практиками Microsoft у сфері хмарного бізнесу. Представниця компанії Лора Вілер у заяві, надісланій електронною поштою The Verge, сказала, що антиконкурентна практика компанії створює негативні наслідки.